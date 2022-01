Stormen lukker mange testcentre

Når stormen Malik lørdag fejer ind over landet, vil det flere steder betyde et midlertidigt stop for at blive pcr-testet. Det er forskelligt, om og hvornår der lukkes. Der åbnes igen søndag den 30. januar, i takt med at stormen lægger sig, oplyser Region Midt.

Testcenter Aarhus (Tyge Søndergaards Vej 953, Aarhus N) lukker lørdag kl. 14 som følge af stormen. Testcenter Aarhus forventes at åbne igen søndag kl. 12.