Jeg tror ikke, at den kommende tid kommer til at se meget anderledes ud, end den har gjort det den sidste tid. Jeg tror stadig, at vi kommer til at opleve enormt mange hjemsendelser af personale grundet smitte. Tidligere har vi manglet mellem 50 og 70 procent af vores personale.

Camilla Moldt, dagtilbudsleder i Risskov Dagtilbud