28/01/2022 KL. 08:00

Fokus på behandling af voldsudøvere er en grundsten i at stoppe partnerdrab

Alle dele af samfundet skal have den nødvendige viden for at kunne hjælpe både voldsudøvere og voldsudsatte, og så skal det afstigmatiseres at bede om hjælp. Det mener organisationerne Danner og Dialog Mod Vold.