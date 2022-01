Da Hans Krull og Peter Birk i juni måned var midt i udsmykningen af det første af to gårdrum i Karréerne på Aarhus Ø, lød det, at det ikke var til at vide, hvornår projektet ville være færdigt.

Men nu er enden nået – mere eller mindre.

Oppe fra en af altanerne i de endnu ikke færdige lejligheder er der et godt udsyn til et af vægmalerierne, men også havet, der strækker sig på den anden side af bygningen.