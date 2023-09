Vragrester fra forsvundet amerikansk kampfly fundet

Marken, som vragresterne er fundet på, ligger cirka to timer nord for basen.

De amerikansk producerede F-35-kampfly er forsynet med stealth-teknologi, som skal gøre dem svære at observere på fjendens radarer. Noget tyder dog på, at teknologien i de spritnye fly er lidt for effektiv. I hvert fald efterlyste det amerikanske militær søndag lokal tid offentlighedens hjælp til at finde F-35-kampflyet, som er pist væk.

Hændelsen har militæret beskrevet som et ”uheld” uden at uddybe nærmere.

Piloten overlevede, men militæret har ikke endnu haft held med rent faktisk at lokalisere flyet.