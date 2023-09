18 delstater støtter op om Montanas forbud mod TikTok

Det blev umiddelbart efter udfordret af fem brugere, som alle lever af at lave videoer til TikTok. Brugerne argumenterede for, at forbuddet for det første er en ulovlig indgriben i ytringsfriheden. Desuden sagde de, at Montana ikke har mandat til at udøve magt over emner, der relaterer sig til national sikkerhed.

Flere amerikanske lovgivere ønsker et landsdækkende forbud mod TikTok på grund af bekymringer om potentiel indflydelse fra den kinesiske regering på platformen. TikTok har gentagne gange afvist, at det deler data med den kinesiske regering.