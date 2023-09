Amerikansk kongresmedlem undskylder efter hun blev fanget på video i at gramse offentligt

Det republikanske kongresmedlem Lauren Boebert undskylder på ny, efter at en video af hende, der gramser på sin ledsager under en teaterforestilling, er gået viralt.

Det sker under et interview søndag med det konservative One America News Network ifølge avisen The Guardian.

Boebert og hendes ledsager blev smidt ud af teaterforestillingen ”Beetlejuice: The Musical” i Denver i delstaten Colorado søndag 10. september.