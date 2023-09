- Nogle af verdens største ledere har været over 80 år. Ikke, at jeg er så tæt på at være 80, siger den 77-årige Trump og tilføjer.

- Og Joe Biden er heller ikke for gammel. Men jeg synes, at han er inhabil, og det er et større problem.

Vinder Biden præsidentvalget næste år, vil han til den tid være fyldt 81 år. Flere stiller spørgsmålstegn ved hans fremskridende alder, men det gør Trump altså ikke.

Trumps interview på NBC har, allerede inden det er blevet vist, vakt stor opmærksomhed.