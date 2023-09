Fagforening presser USA's bilgiganter med historisk strejke

Men den grund køber Shawn Fain, der har lovet at troppe op på Fords fabrik i Detroit ved midnat lokal tid for at strejke, ikke.

- Penge er der. Vores sag er retfærdig, siger han.

Fain oplyste onsdag, at Ford har foreslået en 20 procents lønstigning. General Motors har foreslået 18 procent, mens Stellantis har foreslået 17,5 procent.

Ifølge Ford kom UAW i 11. time med et nyt bud, men parterne er stadig så langt fra hinanden, at strejken med al sandsynlighed bliver en realitet.

Ifølge tænketanken Anderson Economic Group, som ligesom Detroit ligger i delstaten Michigan, kan en strejke mod de tre fabrikanter give forsyningsproblemer for biler og ende med at koste over fem milliarder dollar. Det svarer til 34,8 milliarder danske kroner.

USA’s præsident, Joe Biden, har opfordret alle parterne til at blive ved forhandlingsbordet og komme frem til en ”win-win-aftale, som beholder arbejderne i hjertet af USA’s fremtidige bilindustri”.