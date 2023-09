Texas får lov til at beholde omstridt barriere ved Mexico

Derudover lød ordren også på, at Texas’ myndigheder ikke måtte ”bygge nye eller placerer yderligere bøjer, blokader eller konstruktioner af enhver art på Rio Grande-floden”.

Delstatsregeringen i Texas’ beslutning om at opsætte vandbarrieren på Rio Grande har vakt opsigt fra flere sider - heriblandt præsident Joe Bidens administration.

Det amerikanske justitsministerium lagde i juli sag an mod Texas og anklagede delstaten for med barrieren at sætte søfarten, den offentlige sikkerhed og humanitære forhold på spil.

I august oplyste Mexicos udenrigsministerium, at landets myndigheder havde fundet et lig af en person viklet ind i den omstridte vandbarriere.

Den flydende barriere er en af flere strategier, Texas’ guvernør Greg Abbott har iværksat for at afskrække migranter fra at krydse grænsen. Foruden vandbarrieren, er der også opsat pigtrådshegn langs floden.