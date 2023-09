Trump-rådgiver dømt skyldig for foragt for Kongressen

Den vurdering delte dommer Amit Mehta dog ikke.

Her lød dommen, at Navarro ikke kunne bruge dette som forsvar, da der ikke var fremlagt nok beviser for, at Trump formelt havde påberåbt sig beskyttelsen som svar på stævningen.

Lovbruddene har en strafferamme på mellem 30 dage og et år i fængsel.

Strafudmålingen er sat til den 12. januar 2024.

6. januar 2021 blev USA’s Kongres i Washington D.C. stormet af vrede demonstranter. Demonstranterne ville have underkendt valgresultatet fra præsidentvalget, der var blevet afholdt den 3. november 2020.

Den forhenværende republikanske præsident Donald Trump er selv tiltalt efter en række anklagepunkter, der handler om manipulation ved præsidentvalget i 2020.