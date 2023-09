34-årig drabsmand er flygtet fra amerikansk fængsel

Danelo Cavalcantes flugt var inspireret af en flugt tidligere på året.

Her lykkedes det ligeledes for en indsat i Chester County Prison at flygte via de to tætstående vægge. Siden da er der blevet sat pigtråd op ved væggene, men det var altså ikke nok til at forhindre endnu en flugt.

- Vi troede, at vi havde gjort tilstrækkeligt for at forhindre det ved at opsætte pigtråd, siger den fungerende fængselsinspektør, Howard Holland.

Flugten tidligere i år fandt sted den 19. maj. Dengang blev den indsatte fanget blot fem minutter efter at være sluppet ud af fængslet.

Myndighederne i Pennsylvania har blandt andet prøvet at få fat i Danelo Cavalcante ved at afspille en indtalt besked over højttaler.