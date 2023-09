New York har indført strammere regler for udlejning på Airbnb

Yderligere vil det kun være muligt at leje værelser, hvor udlejeren bor i lejligheden og er til stede under hele opholdet.

Samtidig vil det ikke være tilladt at booke ophold for mere end to personer, og desuden må man ikke kunne låse døren til sit værelse.

Værter pålægges også at skulle betale et beløb på 145 dollar hvert andet år.

Boligejere og Airbnb er yderst utilfredse med lovgivningen, men en række beboere i byen er glade for tiltagene.

- Jeg tror, det nok er nødvendigt, siger 44-årige Marianne LeNabat, der bor i New York City.