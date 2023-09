Dommer beordrer omstridt barriere mellem USA og Mexico fjernet

Det amerikanske justitsministerium lagde i juli sag an mod Texas og anklagede delstaten for med barrieren at sætte søfarten, den offentlige sikkerhed og humanitære forhold på spil.

- Vi er glade for, at domstolen nu har afgjort, at barrieren er ulovlig og uopretteligt skader de diplomatiske forbindelser, den offentlige sikkerhed og navigationen og driften af de offentlige instanser omkring Rio Grande, skriver USA vicejustitsminister, Vinta Gupta, i en erklæring.

Den lutherske immigrations- og flygtningetjeneste har kaldt den flydende barriere for ”et dyrt politisk stunt, der er designet til at sikre mediedækning, ikke grænsen”.

I august oplyste Mexicos udenrigsministerium, at landets myndigheder havde fundet et lig af en person viklet ind i den omstridte vandbarriere.