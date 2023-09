USA's Jill Biden går i karantæne efter positiv coronaprøve

Præsidentparret har allerede begge haft covid-19 før. Jill Biden blev testet positiv for virusset i august sidste år, mens præsidenten blev testet positiv for coronavirus i juli sidste år.

Det Amerikanske Center for Sygdomskontrol (CDC) ser for tiden en stigning i antallet af infektioner og hospitalsindlæggelser på grund af coronavirus.

Det overordnede smitteniveau er for tiden lavt, men alligevel har den amerikanske regering i sinde at opfordre amerikanere til at få endnu et stik med en vaccine mod virusset.

- Vi kommer til at opfordre alle amerikanere til at få boosterstik oveni vacciner mod influenza og RS-virus, sagde en unavngiven repræsentant for Det Hvide Hus 21. august.