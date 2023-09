I udmeldingen vedrørende de uventede vejrforhold fremhæves nogle af disse bud da også:

»Burning Man er et fællesskab af mennesker, der er forberedt på at støtte hinanden. Vi er taget herud velvidende, at dette er et sted, hvor vi selv medbringer alt, vi skal bruge for at overleve. Det er netop af den grund, at vi er velforberedte på vejrforhold som disse. Vi tror på fælles indsats og civilt ansvar, og dette er et godt tidspunkt at have disse principper in mente.«