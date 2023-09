Politiet har efterfølgende bekræftet, at der nu foregår en uafhængig undersøgelse af skyderiet. Den kan efter sigende tage flere uger og endda måneder. Når undersøgelsen er færdig, træffes en afgørelse, om der skal oprettes anklage mod politibetjenten, der afgav skuddet.

Politiet hævder, at betjentene var ofre for »overfald«, og at det skete som selvforsvar.

»Da frøken Young kørte sin bil direkte mod betjent #1 og ramte ham, blev betjent #1 et offer for forsøg på køretøjsangreb.«

»Da frøken Young trak sig væk fra betjent #2, mens hans hånd og en del af hans arm stadig var i førerens sidevindue, blev betjent #2 et offer for overfald,« lyder det ifølge en pressemeddelelse fra det amerikanske politi.

Det er langt fra første gang, at en farvet person er blevet dræbt af politiet i USA. Det skete bl.a. tilbage i 2020, hvor George Floyd blev myrdet af en politibetjent i Minnesota under en anholdelse, der blev foretaget, efter at han blev tilbageholdt for at være mistænkt for at have brugt en falsk 20 dollar-seddel.

Politibetjenten, Derek Chauvin, holdt sit knæ på George Floyds nakke i næsten ti minutter, hvorfor Floyd til sidst døde som følge af mangel på luft. Deres Chauvin blev efterfølgende dømt for drab og afsoner nu 22,5 års fængselsstraf.

Tidligere på året blev også Tyre Nichols, en 29-årig sort mand, dræbt af politiet i Tennessee. En gruppe civilklædte betjente bad ham stige ud af sin bil, men han blev i stedet hevet ud af den af betjentene. Man kunne høre ham kalde på sin mor og løb fra betjentene, men blev indhentet, sparket i ansigtet og tæsket. Han døde senere på hospitalet.