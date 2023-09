USA's diplomatiske problemknuser er død

Det skete med både personlig varme og et stort talent for at forhandle. Han var både formelt udsendt af USA’s regering og som problemknuser på private missioner.

Han rejste til Nordkorea gentagne gange for at forhandle om at få løsladt den unge studerende Otto Warmbier, som i 2016 var blev idømt 15 års ophold i en straffelejr.

Warmbier kom hjem til USA, men med en alvorlig hjerneskade. Han menes at være blevet mishandlet i nordkoreansk varetægt og døde kort efter hjemkomsten i en alder af 22 år.

I 2021, efter at militæret havde kuppet sig til magten i Myanmar, var det Bill Richardson, som blev sendt til landet for at forhandle med militærstyret om blandt andet at løslade den amerikanske journalist Danny Fenster.