Trumps tidligere advokat afviser anklager om valgsvindel

Trump og Giuliani er tiltalt i sagen sammen med yderligere 17 personer. Sammen skal de have forsøgt at omgøre valgresultatet i Georgia, så det faldt ud til Trumps fordel, mener anklagemyndigheden.

Demokraten Joe Biden, som altså er USA’s nuværende præsident, vandt over Trump med knap 11.800 stemmer i Georgia.

I sagen er ekspræsidenten og de 18 øvrige personer tiltalt for ”ulovligt at have konspireret og forsøgt at udføre og deltage i kriminel virksomhed” efter Trumps nederlag i Georgia.

Anklageskriftet drejer sig desuden om dokumentfalsk, om at have afgivet falsk forklaring og om at have chikaneret valgtilforordnede.