Trump-retssag vil blive livetransmitteret på YouTube

Demokraten Joe Biden vandt Georgia med knap 11.800 stemmer over Trump.

Trump er endvidere anklaget for at ville udpege falske valgmænd, der skulle få det til at se ud som om, at han havde vundet i staten Georgia.

Ekspræsidenten har erklæret sig ikkeskyldig.

Trump er favorit til at blive nomineret som republikanernes præsidentkandidat næste år.

Trump er også anklaget i tre andre straffesager.

De mange sager øger sandsynligheden for, at Trump kommer til at være viklet ind i en række retssager under præsidentvalget i november næste år, hvor han regnes for at være det mest sandsynlige bud på en republikansk kandidat.

Trump har også erklæret sig ikke skyldig i de tre andre sager.