Læge siger god for at skrøbelig McConnell genoptager arbejdet

En læge har torsdag sagt god for, at den 81-årige republikanske senator Mitch McConnell kan vendte tilbage til sit arbejde.

Det oplyser lægen i USA’s kongres, dagen efter at McConnell for anden gang inden for kort tid gik i stå midt i sin talestrøm og blev helt fraværende i over et halvt minut.

tv-optagelser af hans stivnen har fået mange politikere og eksperter til at tvivle på, at han kan fortsætte som republikanernes leder i det amerikanske senat.