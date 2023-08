17 års fængsel til Proud Boys-leder for kongresangreb

Biggs havde på sociale medier opfordret til ”krig” for at sikre, at Trump kunne fortsætte som præsident, selv om han havde tabt.

- Jeg blev forført af menneskemængden, og jeg bevægede mig bare fremad. Min nysgerrighed drev mig, lød det fra en hulkende Biggs inden domsafsigelsen.

Han undskyldte for sine handlinger og sagde grædende, at hans datter havde været offer for en sexforbrydelse.

- Jeg er ikke nogen terrorist. Mit hjerte er ikke fyldt med had.

Han fortalte også, at han aldrig mere vil have noget at gøre med Proud Boys.

Biggs er den første af fem ledende medlemmer af Proud Boys, der har fået udmålt sin straf. De fire øvrige får udmålt deres straf i denne uge. Blandt dem er den nuværende formand for Proud Boys, Enrique Tarrio.