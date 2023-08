Trump har erklæret sig ikkeskyldig i 13 alvorlige anklager i Georgia

Trump er favorit til at blive nomineret som republikanernes præsidentkandidat næste år.

Der er 13 alvorlige anklagepunkter mod Trump, heriblandt for organiseret kriminalitet og for at presse højtstående administratorer i Georgia til at omgøre resultatet fra valget i 2020.

Demokraten Joe Biden vandt Georgia med knap 11.800 stemmer over Trump.

Trump er endvidere anklaget for at ville udpege falske valgmænd, der skulle få det til at se ud som om, at han havde vundet i staten Georgia.

Hver af USA’s 50 stater har et antal valgmænd, der mødes efter et præsidentvalg for at bekræfte, hvem der samlet har vundet. Valgmændene i den enkelte stat har pligt til med alle deres stemmer at bekræfte, hvem der vundet i netop deres stat.