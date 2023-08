Styrket orkan nærmer sig Florida

Floridas guvernør, Ron DeSantis, ventes ifølge tv-stationen CNN at komme med en opdatering om orkanen klokken 06.30 lokal tid. Det er klokken 12.30 dansk tid.

DeSantis opfordrede på et pressemøde tirsdag aften lokal tid borgere, der er omfattet af evakueringsordrer, til øjeblikkeligt at forlade de områder, som forventes at blive ramt af orkanen.

- I kommer ikke til at være i stand til at overleve det, sagde han med reference til de 28 amter, som forventes at blive særlig hårdt ramt af orkanen.