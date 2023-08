Demokrater og republikaner kom i håndgemæng om våbenlov

To demokratiske og en republikansk lovgiver kom tirsdag i håndgemæng under et møde i den lovgivende forsamling i delstaten Tennessee.

Det skete efter en afstemning om strengere våbenlovgivning i kølvandet på et skoleskyderi i Nashville i marts, hvor tre børn og tre ansatte blev dræbt.

Det var de to demokratiske lovgivere Justin Jones og Justin Pearson, der kom op at toppes med kongressens republikanske formand, Cameron Sexton.