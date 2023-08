Borgere i Florida evakueres forud for voldsom orkan

Den republikanske guvernør i delstaten Florida, Ron DeSantis, opfordrer borgere, der er omfattet af evakueringsordrer, til øjeblikkeligt at forlade de områder, som forventes at blive ramt af orkanen Idalia.

Det siger han på et pressemøde tirsdag ifølge avisen The New York Times.

- I kommer ikke til at være i stand til at overleve det, siger han med reference til de 28 amter, som forventes at blive særlig hårdt ramt af orkanen.