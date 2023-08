Sag mod Trump om valgsammensværgelse starter lige før Super Tuesday

I en fjerde sag i delstaten Georgia - ligeledes om forsøg på at omstøde valget i 2020 - er der endnu ikke sat en dato.

Trump regnes trods tiltalerne som sit partis mest sandsynlige bud på en præsidentkandidat.

Trump er i den føderale sag anklaget for fire forhold:

At lave en sammensværgelse med det formål at bedrage USA, at lave en sammensværgelse for at forhindre en officiel proces, hindring af og forsøg på at hindre en officiel proces og at lave en sammensværgelse mod retten til at stemme og at få sin stemme optalt.