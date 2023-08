Biden fordømmer racisme efter skyderi af sorte i Florida

Den amerikanske præsident, Joe Biden, fordømmer et racistisk motiveret skyderi lørdag, hvor en hvid mand dræbte tre sorte personer.

Sådan lyder det søndag lokal tid i en udtalelse.

- Vi skal nægte at leve i et land, hvor sorte familier på vej i supermarkedet eller sorte studerende på vej til skole frygter at blive skudt ned på grund af deres hudfarve, siger Joe Biden, en demokrat.