Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump stjæler med sit fravær spotlyset fra sine rivaler under Republikanernes første præsidentdebat.

På forhånd havde Trump meldt afbud til debatten for på samme tid at stille op til et interview med den tidligere Fox News-vært Tucker Carlson.

Ekspræsidentens begrundelse var, at amerikanerne kender ham godt, og at der derfor ikke er behov for et offentligt opgør mod hans republikanske rivaler.