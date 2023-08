Frygtet storm har kurs mod Californien

En kraftig tropisk storm med tilnavnet Hilary er søndag gået i land på Mexicos nordvestlige kyst i delstaten Baja California.

Det oplyser USA’s Nationale Orkancenter.

Stormen har bragt vindstød på over 100 kilometer i timen med sig og sendt voldsom regn ned over den mexicanske stat. En person har også mistet livet, efter at en bil blev trukket med af stigende vandmængder.