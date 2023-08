Biden lover at besøge kriseramt Hawaii efter kritik for nøl

Tirsdag lød det fra præsidenten, at han endnu ikke havde besøgt Hawaii, af frygt for at et besøg ville gå ud over opmærksomheden på nødhjælpen.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa vil førstedame Jill Biden tage med til Hawaii.

Guvernøren på Hawaii, Josh Green, forventer, at eftersøgningsarbejdet vil fortsætte mere end en uge endnu. Det sagde han mandag til tv-stationen CBS.

Mindst 400 medarbejdere fra USA’s føderale katastrofeagentur, Fema, er i øjeblikket på Maui. Derudover er yderligere søgnings- og redningsteams med hunde på vej mod øen.

- Jeg har gjort det klart overfor guvernøren, at Hawaii fortsat vil få det, der er brug for fra den føderale regering, lyder det fra Biden i et opslag på sociale medier, skriver dpa.