Turisters fortsatte badeferie frustrerer Hawaiis lokale

- Hvis det her skete i jeres hjemby, ville I så have lyst til, at vi kom? Vi bliver nødt til at tage os af vores egne først, siger indbyggeren Chuck Enomoto.

En yngre lokal hotelansat pointerer over for BBC, at turister har svømmet i det ”samme vand, hvor vores folk døde for tre dage siden”.

Det er en henvisning til en dykkertur, der fandt sted fredag 18 kilometer fra Lahaina på Maui. Byen er stort set blevet ødelagt af brandene.

Dykkerselskabet har senere undskyldt og sagt, at det havde tilbudt sin hjælp, men at selskabets både ikke var egnede til formålet.