Dødstal stiger til 99 efter skovbrande på Hawaii

Skovbrandene bredte sig med stor hast, og indbyggerne i Lahaina har klaget over, at de ikke blev advaret om, at brandene var på vej mod deres hjem.

Stærk vind i området på grund af orkanen Dora har medvirket til, at skovbrandene bredte sig så hurtigt, som de gjorde. Orkanen passerede flere hundrede kilometer syd for Hawaii.

Derudover formodes særligt brandbare, invasive planter at have spillet en rolle i den hurtige spredning af ilden.

Brandene opstod flere forskellige steder på Maui sidste tirsdag.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er mindst 2200 bygninger brændt ned.

Der er tale om den mest dødbringende naturkatastrofe, der har fundet sted på Hawaii, mens øgruppen har været en amerikansk stat. Hawaii blev USA’s 50. delstat i 1959.