Unge i Montana har vundet stor klimasejr i sag mod delstat

- Dette er en stor sejr for Montana, for ungdommen, for demokratiet og for vort klima, siger Julia Olson, der leder organisationen Our Childrens Trust, der var med til at stævne delstaten.

En talsmand for justitsmyndighederne i Montana kalder ifølge Reuters domstolsafgørelsen for ”absurd” og beskylder Kathy Seeley for at være en ”ideologisk dommer, der med krumspring lod sagen få fremme”.

Montana er en konservativ stat, som regeres af republikanere.