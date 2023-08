Hoteller på Hawaii gøres klar til massivt redningsarbejde

Fra delstatens guvernør Josh Green lyder det, at 500 hotelværelser vil blive gjort klar til lokale, der har været nødt til at forlade deres hjem. Yderligere 500 værelser skal tages i brug til redningspersonale.

Myndighederne kigger også mod udlejningsplatformen Airbnb for at sikre, at lokale kan huses, skriver AP. Josh Green håber, at udlejningsplatformen kan hjælpe med boliger, der kan udlejes i en periode på mellem tre og ni måneder.

Mens dødstallet er steget til 93, har myndighederne advaret mod, at indsatsen med at finde og identificere dødsofre kun er på et tidligt stadie.

Genopbygningen af Lahaina kommer til at koste 5,5 milliarder dollar. Det svarer til cirka 37,2 milliarder danske kroner.