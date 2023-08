Skovbrand på Hawaii bliver dødeligste i 100 år med nyt dødstal

Det anslår USA’s føderale katastrofeagentur, Fema, som oplyser, at mere end 2200 strukturer er blevet beskadiget, og at mere end 8,5 kvadratkilometer er blevet brændt.

Lørdag meddelte rigsadvokaten på Hawaii, Anne Lopez, at hun har åbnet en undersøgelse af myndighedernes håndtering af skovbrandene.

Beboere på Maui har fortalt, at de end ikke blev varslet om skovbranden, før flammerne stod for døren.

Det er foreløbig uklart, hvorfor det ikke lykkedes at evakuere de borgere, der ikke nåede væk fra skovbrandene i tide, og som mistede livet.

Men på et pressemøde torsdag indikerede chefen for brandvæsnet på Maui, Bradford Ventura, at ilden bredte sig så hurtigt, at det var ”nærmest umuligt” for de første brandfolk på stedet at kommunikere med vagtcentralen.