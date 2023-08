Donald Trump kan blive ramt af ny alvorlig tiltale i næste uge

To vidner, som er blevet stævnet af anklageren, bekræfter, at de har fået besked på at møde for storjuryen i delstatens hovedstad, Atlanta, tirsdag.

Det er den hidtil klareste indikation af, at anklager Fani Willis er klar til at fremlægge sin sag for storjuryen - en sag, som hun har efterforsket i mere end to år.

Geoff Duncan, som under præsidentvalget var viceguvernør i Georgia, fortæller til det amerikanske medie CNN, at han er blevet bedt om at aflægge vidneforklaring tirsdag.

- Jeg har helt bestemt tænkt mig at svare på, hvilke som helst spørgsmål de stiller mig, siger Geoff Duncan.