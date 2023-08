Hawaiis rigsadvokat vil granske beredskabs respons på skovbrande

Blandt andet er byen Lahaina på Maui så godt som jævnet med jorden.

Skovbrandene opstod tirsdag tre forskellige steder på Maui, som er den andenstørste ø i øgruppen Hawaii.

Udmeldingen fra rigsadvokaten om en undersøgelse kommer, samtidig med at kritikken af myndighedernes håndtering af skovbrandene vokser.

Indbyggerne i Lahaina har klaget over, at de ikke blev advaret på forhånd om, at brandene bevægede sig ind mod byen. Og at mange derfor ikke nåede væk i tide og blev fanget i flammerne.

- Rigsadvokatens departement deler sorgen, som alle på Hawaii føler, og vores medfølelse går ud til alle, som er påvirket af denne tragedie.

- Mit departement vil bestræbe sig på at afdække de beslutninger, der blev truffet før og under skovbrandene, og på at dele resultaterne af denne undersøgelse med offentligheden, står der i udtalelsen fra Anne Lopez’ kontor.