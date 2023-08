Dødstal efter skovbrande på Hawaii stiger til 67

Dog har chefen for brandvæsnet på Maui sagt, at ilden bredte sig med en voldsom fart, der gjorde det ”næsten umuligt” for de første brandfolk på stedet at kommunikere med vagtcentralen.

Og den manglende kommunikation hindrede, at der blev iværksat en organiseret evakuering af beboerne i de første områder, der blev ramt. Normalt vil en ordre om evakuering komme fra vagtcentralen.

- De gik i gang med at evakuere sig selv med ganske kort varsel, sagde brandchefen, Bradford Ventura, på et pressemøde torsdag om de berørte beboere.

Det frygtes, at dødstallet vil stige yderligere, har guvernør på Hawaii Josh Green tidligere sagt til den amerikanske tv-station CNN.

- Der vil uden tvivl være flere dræbte. Vi ved ikke, hvor mange der i sidste ende vil være, sagde Josh Green, da dødstallet var opgjort til 59.