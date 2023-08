Dommer: Trump kan tale offentligt om dele af retssag

En føderal dommer åbnede fredag op for, at USA’s tidligere præsident Donald Trump kan tale offentligt om enkelte beviser, der skal bruges i en af de retssager, der er rejst mod ham.

Afgørelsen gælder bevismateriale, som anses for at være ikke- sensitivt, og som ifølge anklagemyndigheden beviser, at Trump på ulovlig vis forsøgte at få valgresultatet i præsidentvalget i 2020 underkendt.