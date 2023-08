Værste katastrofe på Hawaii i 60 år: 53 døde i skovbrande

De dødelige skovbrande er den værste katastrofe, der har ramt Hawaii siden 1960, da en tsunami dræbte 61 mennesker.

Tsunamien skete, året efter at Hawaii blev en amerikansk delstat.

Skæbnen for nogle af Lahainas kulturelle skatte er fortsat uvis. Det historiske 18 meter høje banyantræ, der står der, hvor den hawaiianske konge Kamehameha 3’s palads var, står dog stadig.

- Vi kommer til at genopbygge hele Lahaina, tror jeg, siger Josh Green, der er Hawaiis guvernør.

Årsagen til skovbrandene står endnu ikke klar, siger myndighederne. Vejrmyndigheden National Weather Service siger dog, at de kan være blevet forværret af tør vegetation, stærk vind og lav luftfugtighed.

Geografiprofessor på London School of Economics and Political Science Thomas Smith siger, at der hvert år er skovbrande på Hawaii, men at dette års brand har brændt hurtigere og været større end sædvanligt.