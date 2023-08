Biden underskriver katastrofeerklæring efter naturbrande på Hawaii

- Enhver, der har mistet en elsket, hvis hjem er blevet beskadiget eller ødelagt, vil få hjælp med det samme, udtaler præsidenten torsdag.

Biden siger desuden, at ”vi arbejder så hurtigt som muligt” for at bekæmpe brandene og evakuere beboere og turister.

Mindst 36 personer har mistet livet i naturbrandene. Det har de lokale myndigheder oplyst i en udtalelse onsdag lokal tid ifølge Reuters.

Desuden er der tre aktive naturbrande, oplyser Maui County på Facebook.

Det meste af den historiske by Lahaina, som ligger på den vestlige del af Maui, er blevet opslugt af flammerne.