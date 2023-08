Anklager foreslår retssag mod Trump fra 2. januar 2024

Denne dato betyder, at retssagen ville være i gang blot to uger før de første stemmer afgives ved de republikanske primærvalg i 2024 - en valgkamp, hvor Trump er favorit til at vinde over sit partis øvrige kandidater til præsidentposten.

Jack Smiths kontor siger i de retlige dokumenter omkring forberedelsen af retssagen, at det formentligt vil tage fire til seks uger at få fremlagt hovedpunkterne i deres anklager mod Trump.

Trump erklærede sig i sidste uge ikke skyldig i anklagerne om, at han forsøgte at omstøde resultatet af valget i USA i 2020.