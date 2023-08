Biden vil stoppe amerikanske mikrochipinvesteringer i Kina

I et brev til Kongressen i USA skriver Biden, at han erklærer situationen for en national krise.

Det skal ske for at kunne håndtere truslen for fremstød fra lande som Kina inden for ”følsomme teknologier og produkter, som er afgørende for militære, efterretningsmæssige, overvågningsmæssige eller cybermæssige formål”.

Trækket kan give anledning til forøgede spændinger mellem Kina og USA, som er verdens to største økonomier.

Amerikanske embedsmænd understreger dog, at forbuddene sker for at imødegå ”de mest akutte” nationale sikkerhedsrisici og ikke at adskille de to landes kraftigt indbyrdes afhængige økonomier.