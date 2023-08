Dommer har afvist Donald Trumps søgsmål mod skribent

En dommer på Manhattan, New York, har mandag afvist ekspræsident Donald Trumps søgsmål mod skribenten E. Jean Carroll.

Trump havde lagt sag an mod Carroll for ærekrænkelse for en bemærkning, som hun kom med i et interview med CNN.

Han mener, at hun har rettet en falsk anklage mod ham, efter at et nævningeting i maj afgjorde, at han havde begået et seksuelt overgreb mod hende.