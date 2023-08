Populær streamer sigtet for voldeligt gavekaos i New York City

Influenceren Kai Cenat, som har millioner af seere på sine kanaler på YouTube og Twitch, er blevet sigtet af politiet for at gøre oprør og opildne til oprør, efter at hans møde med fans i New York City fredag udviklede sig kaotisk.

Det oplyser politiet i den amerikanske delstat New York.

Den 21-årige influencer inviterede ifølge politiet sine mange fans til Union Square i New York City, hvor han lovede, at han ville dele Playstation 5-spillekonsoller ud.