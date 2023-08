En af USA's strengeste abortlove bliver midlertidigt lempet

Kendelsen ventes at blive appelleret af delstaten Texas.

Texas indførte den strenge abortlovgivning kort efter en skelsættende afgørelse i den amerikanske Højesteret i 2022.

Her blev den såkaldte Roe v. Wade-afgørelse fra 1973 omstødt. Den havde indtil sidste år sikret kvinder i USA retten til fri abort.

I forbindelse med retssagen i Texas har flere vidner fortalt, hvilke konsekvenser delstatens strenge abortlovgivning har haft for dem.

Blandt dem er Amanda Zurawski, som sagen er blevet opkaldt efter.

Hun har i retten fortalt, at hun fik nej til en abort, selv om hendes vand var gået meget tidligt i graviditeten, og barnet ikke ville overleve.

Hun fik at vide, at lægen ”ikke kunne gribe ind, fordi barnets hjerte stadig bankede, og at igangsætte fødslen ville opfattes som ulovlig abort”.