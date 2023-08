Californisk bjørnefamilie fanget efter 21 formodede indbrud

Sammen er bjørnefamilien mistænkt for at stå bag en række indbrud og skade på ejendomme.

- Omplacering er typisk ikke en mulighed for konfliktdyr på grund af bekymring for, at omplacering af et dyr vil omplacere opførslen til et andet område, lyder det fra CDFW i en pressemeddelelse.

- Men på grund af den omfattende interesse for bjørne og den betydelige risiko for en seriøs hændelse med bjørnen laver CDFW en alternativ løsning for at sikre bjørnefamilien og indbyggerne i South Lake Tahoe.

Familien på fire bliver nu skilt ad. Efter dyrlægetjek skal moren sendes til et reservat i Colorado, mens hendes tre børn skal til en rehabiliteringsfacilitet i Sonoma County i Californien.