Streamer lover gratis computere væk og skaber kaos i New York

Allerede inden kunne man på nyhedsudsendelser fra helikoptere over byen se folk kaste med flasker og stole, kravle op på tagene ved metroudgangene og udløse brandslukkere.

Politiet oplyser, at flere personer ved begivenheden fyrede fyrværkeri af. Andre havde stjålet værktøj fra en byggeplads i nærheden. Det står endnu ikke helt klart, hvad der var årsagen til, at begivenheden udviklede sig så kaotisk, som den gjorde.

Politichefen for politikredsen i New York City, Jeffrey Maddrey, fortæller, at man stadig var ved at få et overblik over, hvor mange der er blevet anholdt. Politiet fik dog hurtigt fyldt en hel bus med anholdte op.