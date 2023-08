Demokrater får mandater tilbage: Blev smidt ud efter våbendemo

Det vakte opsigt, da to medlemmer af kongressen i den amerikanske delstat Tennessee i april blev ekskluderet, efter at de havde deltaget i en demonstration for strengere amerikansk våbenkontrol.

Det blev dog ikke et endeligt farvel med det politiske arbejde, og torsdag blev de to demokratiske politikere Justin Jones og Justin Pearson genvalgt ved et særvalg i deres hjemstat.